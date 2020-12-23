بالصور: تشييع جثامين 3 جنود توفوا خلال إنقاذ عالقين جراء الأمطار بوادي الربيع

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 23 ديسمبر 2020, 08:06 مساء
تشييع جثامين 3 جنود توفوا خلال إنقاذ عالقين جراء الأمطار بوادي الربيع، 23 ديسمبر 2020. (داخلية الوفاق)

أجريت، عصر اليوم الأربعاء، مراسم تشييع جثامين ثلاثة جنود تابعين لمديرية أمن طرابلس لقوا حتفهم خلال إنقاذهم مواطنين عالقين بمنطقة وادي الربيع في عين زارة، جراء ارتفاع منسوب مياه الأمطار.

وتقدمت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق بخالص تعازيها لأسرة «شهداء الواجب»، وهم: «العريف أحمد مبروك، ون.ع عبدالرؤوف امحمد بلقاسم، ور.ع رياض ضوء عاشور الهادي»، حسب ما نشرت الوزارة على صفحتها بموقع «فيسبوك».

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وأظهرت صور نشرتها الوزارة على صفحتها بموقع «فيسبوك» مراسم رسمية لتشييع الجثامين، شارك فيها عدد من المسؤولين بوزارة الداخلية، إضافة إلى حشد من المواطنين.

تشييع جثامين 3 جنود توفوا خلال إنقاذ عالقين جراء الأمطار بوادي الربيع، 23 ديسمبر 2020. (داخلية الوفاق)
تشييع جثامين 3 جنود توفوا خلال إنقاذ عالقين جراء الأمطار بوادي الربيع، 23 ديسمبر 2020. (داخلية الوفاق)
تشييع جثامين 3 جنود توفوا خلال إنقاذ عالقين جراء الأمطار بوادي الربيع، 23 ديسمبر 2020. (داخلية الوفاق)
تشييع جثامين 3 جنود توفوا خلال إنقاذ عالقين جراء الأمطار بوادي الربيع، 23 ديسمبر 2020. (داخلية الوفاق)
تشييع جثامين 3 جنود توفوا خلال إنقاذ عالقين جراء الأمطار بوادي الربيع، 23 ديسمبر 2020. (داخلية الوفاق)
تشييع جثامين 3 جنود توفوا خلال إنقاذ عالقين جراء الأمطار بوادي الربيع، 23 ديسمبر 2020. (داخلية الوفاق)
تشييع جثامين 3 جنود توفوا خلال إنقاذ عالقين جراء الأمطار بوادي الربيع، 23 ديسمبر 2020. (داخلية الوفاق)
تشييع جثامين 3 جنود توفوا خلال إنقاذ عالقين جراء الأمطار بوادي الربيع، 23 ديسمبر 2020. (داخلية الوفاق)
تشييع جثامين 3 جنود توفوا خلال إنقاذ عالقين جراء الأمطار بوادي الربيع، 23 ديسمبر 2020. (داخلية الوفاق)
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