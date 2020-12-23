«خطط التنمية المكانية» محور مشاورات معيتيق مع الحلو

معيتيق (يمين) خلال لقائه يعقوب الحلو، 23 ديسمبر 2020. (إدارة التواصل والإعلام برئاسة مجلس الوزراء)

بحث نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق أحمد عمر معيتيق، اليوم الأربعاء، مع منسق بعثة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في ليبيا يعقوب الحلو، والفريق المرافق، نشاطات البعثة في ليبيا وخطط التنمية المكانية المزمع تنفيذها خلال المرحلة القادمة بالتنسيق مع حكومة الوفاق.



وخلال اللقاء الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء، أثنى معيتيق على «الجهود التي بذلها الحلو، خلال توليه مهمة تمثيل الأمم المتحدة في ليبيا، متمنيا له التوفيق في مهامه الجديدة ولمن سيكلف بديلا عنه»، حسب بيان منشور على صفحة إدارة التواصل والإعلام برئاسة مجلس الوزراء بموقع «فيسبوك».

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وفي وقت سابق اليوم، قال الحلو إن فترة عمله في البعثة الأممية انتهت، بعدما اختار التقاعد الاختياري وفق المعمول به من إجراءات، وأطلع وزير الخارجية في حكومة الوفاق محمد الطاهر سيالة، على قراره.



وعين الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، السوداني يعقوب الحلو في منصبه في 21 يونيو العام 2019، خلفا للأيرلندية ماريا دو فالي ريبيرو. وسبق أن شغل الحلو منصب المنسق المقيم في ليبيريا العام 2016، وعمل حتى العام 2018 نائبا للممثل الخاص للأمين العام في البعثة الأممية هناك، كما كان أيضا الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، كما شغل مناصب في البعثات الأممية بسورية ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

من لقاء معيتيق ويعقوب الحلو، 23 ديسمبر 2020. (إدارة التواصل والإعلام برئاسة مجلس الوزراء)