في ذكرى الاستقلال..ترامب يؤكد التزام الولايات المتحدة بدعم استعادة ليبيا سيادتها ووحدتها الوطنية

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 23 ديسمبر 2020, 06:47 مساء
لقاء السراج وترامب في البيت الأبيض يوم 2 ديسمبر 2017. (أرشيفية: حكومة الوفاق)

أكد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب «التزام الولايات المتحدة بدعم استعادة ليبيا سيادتها ووحدتها الوطنية»، معتبرا أن «وقف إطلاق النار المعلن والتقدم في العملية السياسية هي خطوات حاسمة نحو حل الصراع في ليبيا».

جاء ذلك في رسالة وجهها ترامب إلى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، فائز السراج هنأه فيها والليبيين بذكرى يوم استقلال ليبيا الموافق 24 ديسمبر، بحسب ما أعلنه الناطق باسم وزارة الخارجية بحكومة الوفاق الوطني، محمد القبلاوي في تغريدة نشرها عبر حسابه على «تويتر»، اليوم الأربعاء.

وأضاف القبلاوي في تغريدة ثانية أن الرئيس الأميركي «حث رئيس المجلس الرئاسي والليبيين على مواصلة العمل نحو حل سياسي»، مؤكدا «التزام الولايات المتحدة بدعم استعادة ليبيا سيادتها ووحدتها الوطنية»، واصفا الأمرين بـ«الضروريين لضمان الاستقرار والتصدي للتحديات الاقتصادية والأمنية والإنسانية في ليبيا».

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