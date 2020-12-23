نورلاند يهنئ الطلاب الليبيين الحاصلين على منحة «فولبرايت»

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 23 ديسمبر 2020, 05:05 مساء
نورلاند يهنئ الطلاب الليبيين الحاصلين على منحة «فولبرايت»، 23 ديسمبر 2020. (السفارة الأميركية)

هنأ سفير الولايات المتحدة لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، الأربعاء، الطلاب الليبيين الحاصلين على منحة «فولبرايت»، والمتوجهين إلى الولايات المتحدة لبدء دراساتهم العليا.

وقال نورلاند: «يسعدنا أن تكونوا في الولايات المتحدة الأميركية خلال الذكرى السنوية الخامسة والسبعين لفولبرايت، أحد برامج التبادل الأكثر شهرة وتنافسية في حكومة الولايات المتحدة»، حسب بيان منشور على صفحة السفارة الأميركية بموقع «فيسبوك».

ويحصل المشاركون في هذه المنحة هذا العام على درجات ماجستير متنوعة من الهندسة الكهربائية والكمبيوتر والكيميائية إلى البستنة والتكنولوجيا الحيوية؛ ومن الاستدامة البيئية إلى الكتابة الإبداعية والإدارة الرياضية.

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