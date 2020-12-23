عقيلة صالح يلتقي مشايخ وأعيانا من برقة

عقيلة صالح يلتقي مشايخ وأعيانا من برقة، 23 ديسمبر 2020. (مجلس النواب)

التقى رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، بمكتبه في مدينة القبة، عددا من مشايخ وأعيان برقة من اللجنة المشرفة على ملتقى «الأبيار الثاني».



وأشار بيان صادر عن مجلس النواب إلى تعبير الحاضرين عن «تقديرهم ودعمهم جهود رئيس مجلس النواب ومبادرته لإنهاء الأزمة الليبية».

- عقيلة صالح يلتقي رئيس المخابرات المصرية ويناقش معه «جهود التسوية في ليبيا»



ولفت إلى تسليم اللجنة المشرفة على ملتقى «الأبيار الثاني» المستشار عقيلة صالح، «درعا تكريمية باسم مشايخ وأعيان برقة تقديرا لجهوده الوطنية الخالصة، وعرفانا بدوره العظيم من أجل وحدة التراب الليبي وسيادته»، حسب تعبير البيان.



يشار إلى أن المستشار عقيلة صالح التقى، السبت، رئيس المخابرات العامة المصرية اللواء عباس كامل، وناقشا الوضع في ليبيا ومسار «جهود التسوية في ليبيا عبر المسار السياسي الذي ترعاه الأمم المتحدة».

عقيلة صالح يلتقي مشايخ وأعيان من برقة، 23 ديسمبر 2020. (مجلس النواب)