أحوال الطقس اليوم: سقوط أمطار على مناطق الشمال والجنوب الغربي

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 23 ديسمبر 2020, 10:48 صباحا
السماء ملبدة بالغيوم، (تعبيرية: بوابة الوسط)

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية سقوط أمطار متفرقة على بعض مناطق الشمال والجنوب الغربي اليوم الأربعاء.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز أن المنطقة الغربية ستشهد انقشاعا تدريجيا للسحب مساء اليوم.

رأس اجدير - مصراتة - سهل الجفارة - جبل نفوسة
السماء قليلة السحب، تتكاثر أحيانا مع فرصة سقوط أمطار متفرقة، والرياح متغيرة الاتجاه، خفيفة السرعة، وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 16 و19 درجة مئوية، ولا تتجاوز 15 درجة مئوية.

الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد - الواحات - مرادة
تتكاثر السحب مع سقوط أمطار متفرقة على المناطق الساحلية، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية، معتدلة إلى نشطة السرعة، في حين تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 17 و20 درجة مئوية، ولا تتجاوز 15 درجة مئوية على المرتفعات الجبلية.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة
فرصة لسقوط أمطار، والرياح شمالية شرقية إلى شرقية، معتدلة إلى خفيفة السرعة، بينما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 16 و20 درجة مئوية.

الكفرة - السرير - تازربو
الطقس غائم جزئيا إلى قليل السحب غدا، والرياح شمالية شرقية، معتدلة السرعة، في حين تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 19 و21 درجة مئوية.

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