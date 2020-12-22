ضبط تشكيل عصابي بحوزته 3050 قرصا مخدرا في طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 22 ديسمبر 2020, 10:36 مساء
جزء من كمية الأقراص المخدرة المضبوطة مع التشكيل العصابي. (وزارة الداخلية)

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني، مساء اليوم الثلاثاء، عن ضبط تشكيل عصابي بحوزته 3050 قرصا مخدرا في طرابلس، من قبل مكتب تحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.

وقالت وزارة الداخلية عبر صفحتها على «فيسبوك» إن التشكيل العصابي «يمتهن جلب وترويج أقراص الهلوسة من خارج ليبيا وترويجها داخل مدينة طرابلس»، موضحة أنه «تم ضبطهم وحوزتهم عدد 3050 قرصا نوع XTC».

وأكدت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين وإحالتهم إلى نيابة مكافحة جرائم المخدرات من حيث الاختصاص.

جزء من كمية الأقراص المخدرة المضبوطة مع التشكيل العصابي. (وزارة الداخلية)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

السلطات الروسية: رصدنا 1424 سلالة لفيروس «كورونا»
دولى
إنقاذ حياة طفلة ابتلعت عملة معدنية في أجدابيا
ليبيا
بعد فوز «شباب الفرسان» على الجزائر.. تعرف على ترتيب المنتخبات في بطولة شمال ...
رياضة محلية
المرتبات والدعم يستحوذان على نحو 80% من النفقات خلال 11 شهرا
ليبيا
ضبط سارق شقيقته في طرابلس: سطا على 43 ألف دولار ومشغولات ذهبية
ليبيا
الناظوري يدعو «الموقتة» لإجراء عاجل بشأن «كورونا» في المؤسسات التعليمية
ليبيا
قطر وعمان تتسلمان أول شحنة من لقاح «فايزر-بيونتيك»
عربى
ليبيا تفوز على الجزائر.. وتونس تتعادل مع المغرب في بطولة شمال أفريقيا
رياضة محلية
«فرانس برس»: أشجار وزينة عيد الميلاد للبيع في السعودية في مشهد غير مألوف
عربى
دي مايو: حفتر طلب إطلاق 4 ليبيين مقابل الإفراج عن «الصيادين الصقليين»
ليبيا
برنامج فلوسنا | مَن يشرعن الفساد ويدافع عنه في ليبيا
فيديو
«فرانس برس»: ترامب يبحث كل الخيارات لقلب نتائج الانتخابات قبل شهر من تنصيب بايدن
دولى
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

علماء يتنبأون بمسار «كوفيد-19» بدقة