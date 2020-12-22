ضبط 8 قناطير من مخدر الحشيش بقيمة 19 مليون دينار في بنغازي

كمية مخدر الحشيش التي جرى ضبطها في بنغازي. (وزارة الداخلية)

أعلنت وزارتا الداخلية بحكومة الوفاق الوطني والحكومة الموقتة، مساء اليوم الثلاثاء، عن ضبط ثمانية قناطير من مخدر الحشيش في مدينة بنغازي، مشيرتان إلى أن قيمتها المالية تقدر بنحو 19 مليون دينار.

وقالت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني عبر صفحتها على «فيسبوك»: «تمكن فرع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية بنغازي من ضبط كمية كبيرة من المواد المخدرة وتقدر بحوالي (8 قنطار) من مخدر الحشيش ويقدر ثمنها بحوالي (19000000 د.ل) تسعة عشر مليون دينار ليبي». وأكدت اتخاذ الإجراءات القانونية حيال القضية.

وبالتوازي مع ذلك، أكدت أيضا وزارة الداخلية بالحكومة الموقتة ضبط الكمية وقيمتها المالية، لكنها أكدت أن العملية تأتي «ضمن عمل الغرفة الأمنية بنغازي الكبرى».

ولم تقدم وزارتا الداخلية بحكومة الوفاق الوطني ولا الحكومة الموقتة أي تفاصيل أخرى بشأن الحادث.

شاحنة كان على متنها كمية مخدر الحشيش التي جرى ضبطها في بنغازي. (وزارة الداخلية)

كمية مخدر الحشيش التي جرى ضبطها في بنغازي. (وزارة الداخلية)

كمية مخدر الحشيش التي جرى ضبطها في بنغازي. (وزارة الداخلية)

شاحنة كان على متنها كمية مخدر الحشيش التي جرى ضبطها في بنغازي. (وزارة الداخلية)