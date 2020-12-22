الأمم المتحدة: وليامز ستستمر في منصبها

الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة، ستيفاني وليامز. (أرشيفية: الإنترنت)

قال الناطق باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوغاريك، مساء اليوم الثلاثاء، إن الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة في ليبيا، ستيفاني وليامز «ستستمر في منصبها»، وذلك بعدما اعتذر المرشح لمنصب المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى ليبيا البلغاري نيكولاي ميلادينوف عن المهمة.

ونقلت «رويترز» عن دوغاريك قوله للصحفيين: «إن الدبلوماسي البلغاري نيكولاي ميلادينوف أبلغ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس أنه لن يتمكن من تولي منصب مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا العام المقبل لأسباب شخصية وعائلية».

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وأضاف دوغاريك أن الممثلة الخاصة بالإنابة، ستيفاني وليامز «ستستمر في هذا الدور» على رأس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، دون أن يقدم مزيدا من المعلومات، حسب «رويترز».

وكان من المقرر أن يحل ميلادينوف محل الممثل الخاص المستقيل، غسان سلامة الذي تنحى عن منصبه في مارس الماضي «بسبب التوتر» وفق «رويترز».

وميلادينوف هو مبعوث الأمم المتحدة للشرق الأوسط منذ العام 2015، وكان مكلفًا بالوساطة بين إسرائيل والفلسطينيين. ووافق مجلس الأمن الدولي الأسبوع الماضي على اقتراح غوتيريس بتعيين ميلادينوف مبعوثا خاصا إلى ليبيا والنرويجي تور وينيسلاند خلفا لميلادينوف مبعوثا للشرق الأوسط.