«الرئاسي» يقرر «تفعيل» قرار زيادة العاملين بالجهات العامة 20%

الاجتماع الاستثنائي الثامن لمجلس وزراء حكومة الوفاق بمقره في طرابلس، 22 ديسمبر 2020. (المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي)

قرر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق تفعيل وتعديل القرار رقم «641» لسنة 2013 القاضي بزيادة 20% للعاملين بالجهات العامة، وتعديل حكم باستثناء الجهات التي لديها جداول مرتبات خاصة، أو المقرر لمصلحتهم علاوة تمييز وكذلك العاملون بالخارج.

جاء ذلك خلال الاجتماع الاستثنائي الثامن لمجلس وزراء حكومة الوفاق الوطني، الثلاثاء، بمقر المجلس بالعاصمة طرابلس، برئاسة رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، وحضور النائب أحمد معيتيق، وعضوي المجلس محمد عماري زايد، وأحمد حمزة، والوزراء، حسب بيان منشور على صفحة المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي بموقع «فيسبوك».

وأشار البيان إلى أن القرار جاء في إطار إجراءات معالجة الآثار المترتبة على قرار مصرف ليبيا المركزي بتوحيد سعر صرف الدينار، لافتا إلى مناقشة الجوانب الاقتصادية والجوانب العملية لقرار مجلس إدارة المصرف بتوحيد سعر الصرف والإجراءات المصاحبة المطلوبة من الحكومة.

كما ناقش المجلس رؤية الحكومة حول الموازنة المتوقعة للعام المالي 2021، وفقا للمتغيرات المصاحبة لسعر الصرف الجديد، إضافة إلى مناقشة المقترح المقدم من وزير الاقتصاد المكلف بإنشاء مجلس المنافسة، وتحديد اختصاصاته ومهامه، حيث أقر المجلس بإنشائه.

الاجتماع الاستثنائي الثامن لمجلس وزراء حكومة الوفاق بمقره في طرابلس، 22 ديسمبر 2020. (المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي)

الاجتماع الاستثنائي الثامن لمجلس وزراء حكومة الوفاق بمقره في طرابلس، 22 ديسمبر 2020. (المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي)

الاجتماع الاستثنائي الثامن لمجلس وزراء حكومة الوفاق بمقره في طرابلس، 22 ديسمبر 2020. (المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي)

الاجتماع الاستثنائي الثامن لمجلس وزراء حكومة الوفاق بمقره في طرابلس، 22 ديسمبر 2020. (المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي)

الاجتماع الاستثنائي الثامن لمجلس وزراء حكومة الوفاق بمقره في طرابلس، 22 ديسمبر 2020. (المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي)

الاجتماع الاستثنائي الثامن لمجلس وزراء حكومة الوفاق بمقره في طرابلس، 22 ديسمبر 2020. (المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي)