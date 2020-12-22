مؤسسة النفط تتسلم شحنة اختبار سريع لـ«كورونا» من شركة كندية

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 22 ديسمبر 2020, 07:14 مساء
مؤسسة النفط تتسلم شحنة اختبار سريع لـ«كورونا» من شركة كندية، 22 ديسمبر 2020. (مؤسسة النفط)

تسلمت إدارة التنمية المستدامة بالمؤسسة الوطنية للنفط، الأحد، كمية من الاختبارات السريعة «BTNX Covid-19» «Antigen Rapid test»، كمساهمة من شركة «سنكور» الكندية؛ للمساعدة في تتبع انتشار فيروس «كورونا المستجد» والحد من انتشاره وتسهيل إجراء الاختبارات للعاملين بقطاع النفط، بعد عودة الإنتاج من جديد، وعودة التنقل بشكل مكثف من وإلى الحقول، والموانئ النفطية، والمستودعات، والمنصات البحرية.

وباشرت إدارتا التنمية المستدامة والصحة والسلامة والبيئة بالمؤسسة الوطنية للنفط، الثلاثاء، توزيع هذه الاختبارات، حيث أرسلت الشحنة الأولى إلى الشركات النفطية الكائنة بالمنطقة الشرقية والهلال النفطي، حسب بيان منشور على صفحة مؤسسة النفط بموقع «فيسبوك».

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وأشار البيان إلى توزيع الاختبارات على الشركات النفطية والجهات الأخرى التابعة لمؤسسة النفط يوم الأحد المقبل بمخازن المؤسسة الوطنية للنفط «اللانشا».

ووضح مدير إدارة التنمية المستدامة أن هذه الاختبارات تم توفيرها من قبل المؤسسة بعد أخذ الرأي الفني والتشاور مع الجهات الصحية المختصة بالدولة الليبية، مثل المختبر المرجعي، ومركز تقنيات البحوث الحيوية، التي أجرت تجارب على هذا النوع من الاختبار السريع وكانت النتائج «جيدة جدا».

وقال إن هذا النوع من الاختبارات سيسهم في «تقليل تكاليف إجراء اختبارات covid-19 بشكل كبير بسبب السعر المنخفض، ومرونة وسهولة الاستخدام»، وأشار إلى أن الإدارة العليا بالمؤسسة الوطنية للنفط أوصت بتخصيص كميات من الشحنات القادمة من هذه الاختبارات لصالح المناطق المتاخمة للحقول والموانئ والمواقع النفطية، بالتنسيق مع الجهات الصحية المختصة في تلك المناطق.

مؤسسة النفط تتسلم شحنة اختبار سريع لـ«كورونا» من شركة كندية، 22 ديسمبر 2020. (مؤسسة النفط)
مؤسسة النفط تتسلم شحنة اختبار سريع لـ«كورونا» من شركة كندية، 22 ديسمبر 2020. (مؤسسة النفط)
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