3 قرارات خلال اجتماع مجلس وزراء الحكومة الموقتة

أصدر مجلس وزراء الحكومة الموقتة، اليوم الثلاثاء، ثلاثة قرارات خلال اجتماعه العادي الخامس، برئاسة رئيس الحكومة عبدالله عبدالرحمن الثني، وذلك بمقر رئاسة مجلس الوزراء في مدينة بنغازي.
واستهل المجلس اجتماعه باعتماد محضر اجتماع مجلس الوزراء العادي الرابع لعام 2020، وقرر الموافقة على «ترقية الاستحقاق لضباط هيئة الشرطة من رتبة رائد إلى رتبة مقدم، ومن رتبة مقدم إلى رتبة عقيد»، حسب بيان منشور على صفحة الحكومة الموقتة بموقع «فيسبوك».
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كما وافق المجلس على مقترح وزارة الشؤون الاجتماعية بشأن «إعادة تشكيل المجلس الوطني لرعاية ذوي الإعاقة»، إضافة إلى الموافقة على «إنشاء المركز العام لتقنيات التعليم الإلكتروني».