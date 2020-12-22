3 قرارات خلال اجتماع مجلس وزراء الحكومة الموقتة

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 22 ديسمبر 2020, 06:33 مساء
الثني (وسط) خلال ترأسه للاجتماع العادي الخامس لمجلس وزراء الحكومة الموقتة، 22 ديسمبر 2020. (الحكومة الموقتة)

أصدر مجلس وزراء الحكومة الموقتة، اليوم الثلاثاء، ثلاثة قرارات خلال اجتماعه العادي الخامس، برئاسة رئيس الحكومة عبدالله عبدالرحمن الثني، وذلك بمقر رئاسة مجلس الوزراء في مدينة بنغازي.

واستهل المجلس اجتماعه باعتماد محضر اجتماع مجلس الوزراء العادي الرابع لعام 2020، وقرر الموافقة على «ترقية الاستحقاق لضباط هيئة الشرطة من رتبة رائد إلى رتبة مقدم، ومن رتبة مقدم إلى رتبة عقيد»، حسب بيان منشور على صفحة الحكومة الموقتة بموقع «فيسبوك».

- الثني يتابع سير العمل في منفذ امساعد

كما وافق المجلس على مقترح وزارة الشؤون الاجتماعية بشأن «إعادة تشكيل المجلس الوطني لرعاية ذوي الإعاقة»، إضافة إلى الموافقة على «إنشاء المركز العام لتقنيات التعليم الإلكتروني».

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