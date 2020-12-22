باشاغا يسعى للاستفادة من الخبرات الإيطالية في العمل الأمني

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 22 ديسمبر 2020, 03:24 مساء
من لقاء باشاغا مع السفير الإيطالي والوفد المرافق له، 22 ديسمبر 2020. (داخلية الوفاق)

بحث وزير الداخلية المفوض في حكومة الوفاق فتحي باشاغا، اليوم الثلاثاء، مع سفير إيطاليا لدى ليبيا جوزيبي بُوتشينو غريمالدي، والوفد المرافق له، عديد القضايا الأمنية فيما يخص البرامج التدريبية والاستفادة من الخبرات الإيطالية في مجال العمل الأمني والشرطي بما يعود بالفائدة على منتسبي وزارة الداخلية.

وتطرق الاجتماع، الذي عقد بديوان وزارة الداخلية في طرابلس، «آفاق التعاون المشترك بين البلدين الصديقين»، إضافة إلى عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك، حسب بيان منشور على صفحة وزارة الداخلية بموقع «فيسبوك».

وأشار البيان إلى تأكيد السفير الإيطالي دعم بلاده «جهود الأمم المتحدة من أجل السلام والاستقرار في ليبيا».

- «تفعيل اتفاقية التعاون العسكري» محور مباحثات النمروش والسفير الإيطالي

يشار إلى أن السفير الإيطالي بحث، الأربعاء، مع وزير الدفاع في حكومة الوفاق الدكتور صلاح الدين النمروش، الإجراءات المتخذة لتفعيل اتفاقية التعاون العسكري الفني المشترك الموقعة بداية الشهر الجاري بين الوزارة الليبية ونظيرتها الإيطالية.

وتشمل الاتفاقية الموقعة تحديدا في الرابع من ديسمبر الجاري، «التدريب والمعلومات الفنية، والدعم والتطوير والصيانة والاستشارات، وتبادل الخبرات في مجال الهجرة غير الشرعية وأمن الحدود البرية والبحرية والجوية، وعمليات مكافحة المخدرات والتهريب، والتخلص من الذخائر والألغام، وعمليات الإغاثة في حالات الكوارث الطبيعية والطوارئ الصحية».

من لقاء باشاغا مع السفير الإيطالي والوفد المرافق له، 22 ديسمبر 2020. (داخلية الوفاق)
من لقاء باشاغا مع السفير الإيطالي والوفد المرافق له، 22 ديسمبر 2020. (داخلية الوفاق)
من لقاء باشاغا مع السفير الإيطالي والوفد المرافق له، 22 ديسمبر 2020. (داخلية الوفاق)
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