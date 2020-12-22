«الرقابة على الأغذية» يوقف قيد شركة الجيد للمواد الغذائية موقتا

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 22 ديسمبر 2020, 02:21 مساء
شعار مركز الرقابة على الأغذية والأدوية، (أرشيفية: الإنترنت).

أوقف مركز الرقابة على الأغذية والأدوية قيد تسجيل شركة الجيد لاستيراد المواد الغذائية موقتا لدى المركز، إلى حين تسوية أوضاعها القانونية المتعلقة بمخازنها في العاصمة طرابلس.

جاء ذلك في تعميم صادر اليوم الثلاثاء، من مدير الشؤون الإدارية والمالية بالمركز عبدالله محمد إلى مديري الفروع والمكاتب التابعة للمركز بالمناطق.

وأشار التعميم إلى أن القرار جاء بعد تقرير الزيارة الميدانية التي قام بها مفتشو فرع سوق الجمعة بعدم مطابقة مخازن الشركة للاشتراطات الصحية والقياسية.

واتضح عدم وجود مخازن خاصة بالشركة في طرابلس، بعد مراجعة ملفها في سجلات شركات الأغذية، وبذلك «خالفت القانون لعدم بيان كامل مخازنها للرقابة؛ حتى يتسنى التفتيش عليها، والتأكد من مطابقتها الاشتراطات»، وفق التعميم.

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