9.7 مليار دولار استثمارات ليبيا في مجال الطاقة خلال الـ4 سنوات المقبلة

منشآت نفطية بحقل الشرارة، (أرشيفية: شركة أكاكوس)

يتوقع أن يصل إجمالي استثمارات ليبيا في مجال الطاقة خلال الفترة الممتدة من 2020 إلى 2024 إلى 9.7 مليار دولار، أغلبها في صناعة النفط وقطاع الكهرباء حسب دراسة لمنظمة الدول المصدرة النفط «أوبك».

واستندت الدراسة إلى بيانات الشركة العربية للاستثمارات البتروكيماوية «أبيكورب»، حول الانعكاسات الأولية لجائحة فيروس كورونا المستجد على الاستثمارات العالمية في قطاع الطاقة.

ليبيا التاسعة عربيا في استثمارات الطاقة

واحتلت ليبيا المرتبة التاسعة عربيا من حيث الاستثمارات المتوقعة، وفق الدراسة، التي أظهرت أن السعودية هي أكبر مستثمر في الطاقة، بإجمالي 129.8 مليار دولار، منها 55.1 مليار دولار في المشاريع الملتزم بها، و74.7 مليار دولار في المشاريع المخطط لها.

وتأتي الإمارات في المرتبة الثانية باستثمارات إجمالية تبلغ 117.5 مليار دولار، منها 50.9 مليار دولار في المشاريع الملتزم بها و66.6 مليار دولار في المشاريع المخطط لها.

وجاءت مصر في المرتبة الثالثة باستثمارات تبلغ 100.2 مليار دولار، ثم العراق بـ93.2 مليار دولار وقطر بـ43.8 مليار دولار، والجزائر بـ43.1 مليار دولار، ثم الكويت بـ40.2 مليار دولار، البحرين بـ11.1 مليار دولار.

نحو 32% من الاستثمارات تذهب إلى قطاع النفط

وفيما يخص الاستثمارات حسب قطاعات الطاقة فتشير المنظمة إلى أن صناعة النفط تأتي في المرتبة الأولى باستثمارات تبلغ 189 مليار دولار، أي نحو 32% من إجمالي استثمارات الطاقة.

ويأتي قطاع الكهرباء في المرتبة الثانية باستثمارات تبلغ 185.2 مليار دولار، ثم صناعة الغاز باستثمارات تبلغ 137.7 مليار دولار، وبعدها الصناعة الكيميائية باستثمارات تبلغ 78.7 مليار دولار.

يذكر أن احتياطي دول «أوبك» فقد قدر بتريليون و189 مليار برميل، مبينة أن هذه الاحتياطات تمثل أكثر من 79% من احتياطات العالم من النفط الخام، بينما يبلغ احتياطي الدول خارج المنظمة من النفط 308 مليارات و18 مليون برميل.

وتأتي فنزويلا في المرتبة الأولى بأعلى الاحتياطات داخل المنظمة بنسبة 25.5%، تليها السعودية بنسبة 22.4%، ثم إيران بنسبة 13.1%، ويأتي العراق رابعا بـ12.2%، والكويت خامسا بنسبة 8.5%، ثم الإمارات سادسا بنسبة 8.2%، ومن ثم تأتي ليبيا سابعا بنسبة 4.1%، ونيجيريا ثامنا بنسبة 3.1%.

وفي المرتبة التاسعة تحل الجزائر بنسبة 1%، والإكوادور عاشرا بنسبة 0.7%، وأنغولا بالمرتبة 11 بنسبة 0.7%، والغابون بالمرتبة 12 بنسبة 0.2%، وأخيرا جاءت غينيا بالمرتبة 13 بنسبة 0.1%.