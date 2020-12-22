بيانات «المركزي»: مليار دينار لمجابهة «كورونا» حتى نوفمبر الماضي

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 22 ديسمبر 2020, 12:06 مساء
مقر المصرف المركزي بطرابلس، (أرشيفية: الإنترنت)

ذكرت بيانات صادرة عن المصرف المركزي في طرابلس أن إجمالي أذونات الصرف المقدمة من وزارة المالية التابعة لحكومة الوفاق لمجابهة جائحة كورونا بلغت 1.069 مليار دينار حتى نهاية نوفمبر الماضي.

وأوضحت البيانات الصادرة اليوم الثلاثاء، عن الفترة من يناير إلى نوفمبر، أنه جرى «تخصص 632 مليون دينار لوزارة الصحة، و50 مليون دينار للبلديات والمجالس المحلية، و95 مليون دينار لجهاز الطب العسكري، و35 مليون دينار لجهاز خدمات الإسعاف والطوارئ.

كما كشفت عن تخصيص «151 مليون دينار لجهاز الإمداد الطبي، و44 مليون دينار للسفارات والقنصليات الليبية بالخارج، و22 مليونا لوزارة التربية والتعليم».

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