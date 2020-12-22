«المركزي»: 4.2 مليار دينار الإيرادات النفطية والسيادية و24 مليارا قيمة قرض «المركزي» في 11 شهرا

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 22 ديسمبر 2020, 11:52 صباحا
مقر المصرف المركزي بطرابلس، (أرشيفية: الإنترنت)

أظهرت بيانات صادرة عن المصرف المركزي في طرابلس، اليوم الثلاثاء، أن إجمالي الإيرادات النفطية والسيادية بلغت 4.239 مليار دينار خلال 11 شهرا من العام الحالي، مشيرة إلى أن قيمة قرض المصرف المركزي المخصص لسداد عجز الترتيبات المالية بلغت 24.48 مليار دينار.

ووفق بيان المصرف المركزي عن الإيراد والإنفاق خلال الفترة من 1 يناير إلى 30 نوفمبر، فقد بلغت الإيرادات النفطية 2.4 مليار دينار، فيما لم تتجاوز إيرادات الضرائب 609 ملايين دينار، والجمارك 115 مليون دينار، والاتصالات 122 مليون دينار، وبيع المحروقات بالسوق المحلية 200 مليون دينار، والمخصص من أرباح مصرف ليبيا المركزي 250 مليون دينار.

وذكر البيان أن رسم الخدمات والإيرادات الأخرى بلغ 378 مليون دينار، في حين بلغ تمويل الترتيبات المالية من ضريبة الجهاد مبلغ 124 مليون دينار.

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