«مكافحة الأمراض»: تسجيل 506 إصابات جديدة بـ«كورونا» و16 حالة وفاة

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 22 ديسمبر 2020, 11:23 صباحا
فريق الرصد التابع للجنة مكافحة كورونا في أجدابيا، (أرشيفية: صفحة اللجنة على فيسبوك)

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 506 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، أمس الإثنين.

وتماثل للشفاء 544 مصابا، في حين توفي 16 آخرون، حسب بيان المركز على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم الثلاثاء.

وتسلم المركز 3534 عينة موزعة كالتالي: المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس 1034 عينة، ومختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية 950 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني مصراتة 315 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني سبها 28 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني غريان 88 عينة، ومختبر المركز الوطني للصحة الحيوانية 188 عينة، ومختبر المركز المرجعي زليتن 189 عينة، ومختبر بلدية سوق الجمعة 48 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني الزاوية 46 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني طبرق 5 عينات.

إضافة إلى مختبر كلية الطب البشري جامعة طرابلس 282 عينة، ومختبر المعهد القومي لعلاج الأورام صبراتة 92 عينة، ومختبر مركز مصراتة الطبي 66 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني سرت 45 عينة، والمختبر الطبي إدارة الخدمات الطبية بني وليد 79 عينة، والمختبر الحيوي بكلية العلوم الهندسية والتقنية الشاطئ 40 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني أجدابيا 22 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني الكفرة 4 عينات، ومختبر فرع المركز الوطني غدامس 4 عينات، ومختبر فرع المركز الوطني الجفرة 9 عينات.

وبذلك وصل إجمالي الإصابات بالفيروس في ليبيا إلى 95 ألفا و706 حالات، منها 28 ألفا و245 نشطة، و66 ألفا و76 متعافيا، في حين توفي 1385 آخرون منذ بدء انتشار الوباء مارس الماضي.

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