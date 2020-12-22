السفارة الليبية بالقاهرة تبحث تسهيل إجراءات الدخول والإقامة في مصر

مقر السفارة الليبية في القاهرة، (أرشيفية: الإنترنت)

بحث القائم بأعمال السفارة الليبية في القاهرة طارق الحويج مع مساعد وزير الخارجية المصري للشؤون القنصلية عمرو عباس تسهيل إجراءات دخول وإقامة الليبيين في مصر، وتفعيل اتفاقية الحريات الأربع الموقعة بين البلدين.

وخلال الاجتماع الذي عقد أمس الإثنين، عبر عباس عن تمنياته للحويج بـ«التوفيق في أداء مهمته بما يخدم ويلبي طموحات الشعبين الليبي والمصري الشقيقين»، حسبما ذكرت صفحة السفارة الليبية في القاهرة على موقع فيسبوك، اليوم الثلاثاء.

وتطرق اللقاء إلى بحث إمكانية استئناف هبوط الطيران المدني الليبي في مطار القاهرة أو مطار سفينكس في العاصمة المصرية أيضا، كما طلب الحويج من الخارجية المصرية منح الإذن للجهات الليبية المختصة للوقوف على أوضاع السجناء الليبيين في السجون المصرية.

واختتم اللقاء بالاتفاق على عقد اجتماع يحضره مختصون لمناقشة المسائل الفنية ووضع الترتيبات اللازمة كل في مجال اختصاصه.