ضبط سارق شقيقته في طرابلس: سطا على 43 ألف دولار ومشغولات ذهبية

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 22 ديسمبر 2020, 08:26 صباحا
مسروقات عثر عليها بحوزة متهم بالسطو على ممتلكات شقيقته، 21 ديسمبر 2020، (مديرية أمن طرابلس)

ضبط أفراد مركز شرطة الحي الصناعي في طرابلس المتهم بسرقة شقيقته، حيث سطا على 43 ألف دولار، إضافة إلى طاقمين من المشغولات الذهبية و51 ألفا و900 دينار.

وتعود بداية الواقعة إلى تقدم شقيقته بشكوى إلى المركز بشأن فقدان ممتلكاتها، وعليه كلف قسم التحري بالمركز بكشف أبعاد الجريمة، حسب بيان مديرية أمن طرابلس على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم الثلاثاء.

وتمكن القسم من التوصل إلى الجاني، الذي اعترف بما نسب إليه، كما أعاد المبلغ، واتخذت الإجراءات القانونية معه.

وأشار البيان إلى أن المجني عليها كانت تشغل وظيفة بالسلك الدبلوماسي، والمسروقات عبارة عن مدخراتها لسنوات عمل طويلة بلغت خمسين عاما.

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