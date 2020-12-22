منها منع إنشاء قاعدة عسكرية تركية.. اليونان تكشف عن هدفين رئيسيين لها في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 22 ديسمبر 2020, 02:43 صباحا
وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس. (أرشيفية: الإنترنت)

قال وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس إن بلاده ترصد التحركات التركية في الأراضي الليبية قبالة سواحلها وتسعى إلى منعها من إقامة قاعدة عسكرية بها.

وأضاف دندياس في تصريحات نقلتها جريدة «غرك سيتي تايمز» اليونانية الاثنين أن «حوض شرق البحر الأبيض المتوسط استنزف معظم طاقته منذ أكثر من سنة خصوصا بعد توقيع المذكرة البحرية التركية المثيرة للجدل مع حكومة الوفاق الوطني في نوفمبر 2019». وقال «في ليبيا لم يكن لدينا الكثير من الخيارات عندما وصلنا إلى السلطة».

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وأضاف الدبلوماسي اليوناني «كان همنا الأول التأكد من أن الساحل الليبي المقابل لجزيرة كريت سيخضع لسيطرة القوات الصديقة» ليكشف عن هدفين رئيسيين لبلاده هما «منع إنشاء قاعدة تركية وإلغاء قرارات حكومة الوفاق، مثل المذكرة التركية الليبية».

يشار ان العلاقات بين اليونان وتركيا دخلت في توترات حادة على خلفية تنقيب أنقرة عن الغاز في مناطق متنازع عليها شرق المتوسط، الأمر الذي دفع الاتحاد الأوروبي في 10 ديسمبر الجاري إلى فرض عقوبات على سلوك تركيا «غير القانوني والعدائي» في البحر إزاء كل من اليونان وقبرص.

ويوم الأحد أجرت البحرية التركية تدريبات رماية بالذخيرة الحية في شرق المتوسط، بحسب ما أعلنت وزارة الدفاع التركية.

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