«لجنة العشرة» توصي بعدم تجديد اتفاقيات الاستثمار إلا بعد تعديل بند حماية المستثمرين في ليبيا

اجتماع لجنة العشرة التابعة لحكومة الوفاق لمناقشة اتفاقيات الاستثمار المبرمة بين الدولة الليبية ودول أخرى الأربعاء الماضي. (وزارة الاقتصاد والصناعة)

اوصت لجنة تابعة للحكومة الوفاق «بضرورة عدم تجديد اتفاقيات الاستثمار والتجارة المبرمة الا بعد تعديل بنودها بما يتوافق مع قانون الاستثمار وخاصة البند المتعلق بحماية وتشجيع المستثمرين في ليبيا».

وأشارت، اللجنة التي شكلتها وزارة الاقتصاد والصناعة خلال اجتماع يوم الأربعاء الماضى إلى أن «القضائية والتحكيمية المرفوعة من الشركات الاجنبية على الدولة الليبية أثقلت كاهل الميزانيه العامة للدولة بالدعاوي» منبهة إلى أن هذا التعديل «يتوافق مع التوصيات الصادرة عن إدارة قضايا الدولة بالخصوص» .

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وانتهى اجتماع لجنة العشرة من مناقشة اتفاقيات الاستثمار والتجارة المبرمة بين الدولة الليبية وبعض من الدول التى أبرمت اتفاقيات للتجارة والاستثمار في السابق في ليبيا. يشار إلى أن وزير الاقتصاد والصناعة أصدر قراره رقم 138 لسنة 2020 م بشأن تشكيل لجنة فنية تضم في عضويتها أكاديميين وخبراء لمراجعة الاتفاقيات واللوائح الخاصة بالتجارة والاستثمار.

ويوم الأحد أعلنت إدارة القضايا بالدولة الليبية أن محكمة جنوب القاهرة الابتدائية ألغت أمري تقدير الرسوم القضائية في قضية ورثة حنا حبيب كامل، مؤكدة أن الحكم الصادر «نهائي وبات بانقضاء المواعيد المقررة للطعن عليه بالاستئناف».