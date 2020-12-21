طرابلس تستضيف المؤتمر الرابع لتفعيل دستور الاستقلال وعودة الملكية

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 21 ديسمبر 2020, 11:04 مساء
لافتة دعائية لمؤتمر تفعيل دستور الاستقلال وعودة الملكية إلى ليبيا الذي أقيم في غريان يوم 31 أكتوبر 2017. (أرشيفية: بوابة الوسط)

ينعقد بمدينة طرابلس يوم الرابع والعشرين من ديسمبر الجاري، المؤتمر الرابع لتفعيل دستور الاستقلال، وعودة الملكية إلى ليبيا، تحت شعار «ميلاد دولة بدستور استقلالها» وهو المؤتمر الذي يأتي متزامنا مع الذكرى 69 لاستقلال ليبيا.

وقال عضو اللجنة المشرفة على المؤتمر، نوري ضو في تصريح إلى «بوابة الوسط»، إن كلمة للأمير محمد الحسن الرضا السنوسي ستبث في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، التي ستنعقد بفندق باب البحر، وسيحضرها عديد الشخصيات السياسية، وأنصار العودة إلى الملكية.

وانعقد المؤتمر الأول لتفعيل دستور الاستقلال في مدينة غريان العام 2017، وكذلك العاصمة طرابلس عامي 2018 و2019.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

قطر وعمان تتسلمان أول شحنة من لقاح «فايزر-بيونتيك»
عربى
ليبيا تفوز على الجزائر.. وتونس تتعادل مع المغرب في بطولة شمال أفريقيا
رياضة محلية
دي مايو: حفتر طلب إطلاق 4 ليبيين مقابل الإفراج عن «الصيادين الصقليين»
ليبيا
برنامج فلوسنا | مَن يشرعن الفساد ويدافع عنه في ليبيا
فيديو
«فرانس برس»: ترامب يبحث كل الخيارات لقلب نتائج الانتخابات قبل شهر من تنصيب بايدن
دولى
حساء البطاطا الحلوة
كوجينة
تفكيك إحدى أكبر شبكات تهريب التبغ في اليونان
منوعات
جمال سليمان يكشف استعداداته لتجسيد شخصية الملك السنوسي
ثقافة وفن
مسؤول حكومي: روسيا أرسلت مئات الجنود ومعدات ثقيلة إلى جمهورية أفريقيا الوسطى
دولى
اجتماع طارئ للحكومة البريطانية وسط «توتر» بسبب سلالة «كورونا» الجديدة
دولى
(فيديو) ميلان يسجل أسرع هدف في تاريخ الدوري الإيطالي وسط غياب إبراهيموفيتش
رياضة عالمية
السعودية تعلق رحلات الطيران وتغلق حدودها بسبب السلالة الجديدة من «كورونا»
عربى
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

فرنسي يحطم الرقم القياسي لأطول فترة في الثلج