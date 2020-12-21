برلسكوني: إطلاق 18 صيادا من إيطاليا جاء بعد مكالمة بوتين حفتر

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 21 ديسمبر 2020, 10:23 مساء
رئيس الوزراء الإيطالي السابق سيلفيو برلسكوني. (أرشيفية: الإنترنت)

قال رئيس الوزراء الإيطالي السابق سيلفيو برلسكوني إن إطلاق 18 صيادا إيطاليا من الحجز في بنغازي، جاء نتيجة اتصال هاتفي أجراه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع قائد القيادة العامة للقوات المسلحة خليفة حفتر، حسبما ذكرت جريدة «لا ستامبا» الإيطالية.

ونقلت وكالة «سبوتنيك» الروسية، الإثنين، عن الجريدة ما دار في فيديو لمحادثة هاتفية جرت بين برلسكوني ومالك إحدى سفن الصيد المحتجزة قبل إطلاق طاقمها. وقال برلسكوني إن «بوتين هو من أطلقهم من خلال الاتصال بحفتر، هذا ما حدث، ولكن من الأفضل عدم قول ذلك، لأنه سيكون هناك حديث بأن الرئيس الروسي يدعم حفتر».

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وكان فشل الحكومة الإيطالية في إنقاذ مواطنيها لأكثر من ثلاثة أشهر أشعل احتجاجات عديدة في إيطاليا. والأسبوع الماضي، توجه رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي ووزير الخارجية لويجي دي مايو إلى ليبيا والتقيا حفتر، وبعد ذلك أعلنا أن الصيادين أحرار في العودة إلى ديارهم.

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