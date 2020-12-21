«دفاع الوفاق» تبحث فتح مراكز تدريب لتأهيل القوات المساندة بمنطقتي الجفارة والزاوية

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 21 ديسمبر 2020, 08:23 مساء
زيارة النمروش والحداد إلى معسكري المعمورة والزهراء جنوب طرابلس. الاثنين 21 ديسمببر 2020. (وزارة الدفاع)

زار المفوض بوزارة الدفاع في حكومة الوفاق الوطني، صلاح الدين النمروش، ورئيس الأركان العامة الفريق اول ركن محمد الحداد، صباح اليوم الاثنين، معسكري الزهراء والمعمورة جنوب غرب العاصمة طرابلس، والتقوا خلال الزيارة القيادات العسكرية في المنطقة لبحث فتح مراكز تدريب لتأهيل وصقل القوات المساندة بمنطقتي الجفارة والزاوية ودمجها بالمؤسسة العسكرية.

وقالت وزارة الدفاع بحكومة الوفاق الوطني، عبر صفحتها على «فيسبوك» إن هذه الخطوة تأتي ضمن مساعيها الحثيثة بهدف تطوير أداء المؤسسات العسكرية، مشيرة إلى أن النمروش والحداد التقيا أيضا خلال الزيارة عمداء بلديات منطقة الجفارة وعدد من الحكماء بالمنطقة.

وأوضحت وزارة الدفاع أن النمروش ناقش خلال زيارته «آلية تأهيل المقاتلين ودمجهم بالمؤسسة العسكرية، مثمناً حماس وجدية المستهدفين والقيادات العسكرية وتعاونهم في بناء مؤسسة عسكرية قوية ولاؤها لله ثم للوطن، وهدفها حماية الشعب لا التسلط عليه».

زيارة النمروش والحداد إلى معسكري المعمورة والزهراء جنوب طرابلس. الاثنين 21 ديسمببر 2020. (وزارة الدفاع)
زيارة النمروش والحداد إلى معسكري المعمورة والزهراء جنوب طرابلس. الاثنين 21 ديسمببر 2020. (وزارة الدفاع)
زيارة النمروش والحداد إلى معسكري المعمورة والزهراء جنوب طرابلس. الاثنين 21 ديسمببر 2020. (وزارة الدفاع)
زيارة النمروش والحداد إلى معسكري المعمورة والزهراء جنوب طرابلس. الاثنين 21 ديسمببر 2020. (وزارة الدفاع)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

برنامج فلوسنا | مَن يشرعن الفساد ويدافع عنه في ليبيا
فيديو
«فرانس برس»: ترامب يبحث كل الخيارات لقلب نتائج الانتخابات قبل شهر من تنصيب بايدن
دولى
حساء البطاطا الحلوة
كوجينة
تفكيك إحدى أكبر شبكات تهريب التبغ في اليونان
منوعات
مسؤول حكومي: روسيا أرسلت مئات الجنود ومعدات ثقيلة إلى جمهورية أفريقيا الوسطى
دولى
اجتماع طارئ للحكومة البريطانية وسط «توتر» بسبب سلالة «كورونا» الجديدة
دولى
(فيديو) ميلان يسجل أسرع هدف في تاريخ الدوري الإيطالي وسط غياب إبراهيموفيتش
رياضة عالمية
السعودية تعلق رحلات الطيران وتغلق حدودها بسبب السلالة الجديدة من «كورونا»
عربى
بيليه يهنئ ميسي برسالة مؤثرة بعد معادلته رقمه القياسي
رياضة عالمية
مقتل 5 عسكريين وخطف 35 مدنيا بهجومين «إرهابيين» في نيجيريا
دولى
«فرانس برس»: إنقاذ عشرات التلاميذ بعد عملية خطف جديدة شمال غرب نيجيريا
دولى
«النقل السريع»: تشغيل الرحلات من طرابلس إلى بنغازي وطبرق والقاهرة بداية من ...
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

فرنسي يحطم الرقم القياسي لأطول فترة في الثلج