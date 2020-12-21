«الشرطة القضائية» يختتم التظاهرة الثقافية والعلمية والرياضية الأولى بسجن تاجوراء

القاهرة - بوابة الوسط: جيهان الجازوي | الإثنين 21 ديسمبر 2020, 06:48 مساء
المفوض بوزارة العدل أثناء تكريم أحد الضباط في ختام التظاهرة بسجن تاجوراء. (بوابة الوسط)

اختتم جهاز الشرطة القضائية، اليوم الإثنين، التظاهرة الثقافية والعلمية والرياضية الأولى بسجن تاجوراء التضامن، بحضور المفوض بوزارة العدل والنائب العام والمحامي العام ورئيس جهاز الشرطة القضائية ومديري السجون وعميد بلدية تاجوراء ورئيس اللجنة الأولمبية الليبية.

وقال الناطق باسم جهاز الشرطة القضائية، أحمد فرج أبوكراع، لـ«بوابة الوسط» إن التظاهرة بدأت فعالياتها منذ أكثر من أسبوعين وتخللتها أنشطة رياضية مختلفة، إضافة إلى برنامج مسابقات ثقافية بين عنابر النزلاء بالإضافة إلى مشروع المدرسة الخاصة بالسجن، مشيرا إلى تكريم الفرق المشاركة والنزلاء ممن تجاوزوا المراحل التعليمية المختلفة أثناء قضاء مدة العقوبة.

وأوضح أبوكراع أن هذا النشاط يندرج في إطار القانون رقم (5) لسنة ٢٠٠٥ بشأن السجون، مشيدا بمدير سجن تاجوراء المقدم رضا المعماري باعتباره أول مدير سجن يبادر باستدعاء النيابة العامة وحضورها بصفة مستمرة للتفتيش داخل الأقسام بين النزلاء والاستماع لشكاويهم والأمور المتعطلة، لافتا إلى توفير مكاتب لأعضاء النيابة العامة داخل السجن في «سابقة تسجل لأول مرة داخل» السجون.

المفوض بوزارة العدل أثناء حضوره ختام التظاهرة بسجن تاجوراء. (بوابة الوسط)
الفعالية الختامية للتظاهرة الثقافية والعلمية والرياضية بسجن تاجوراء. (بوابة الوسط)
الفعالية الختامية للتظاهرة الثقافية والعلمية والرياضية بسجن تاجوراء. (بوابة الوسط)
الفعالية الختامية للتظاهرة الثقافية والعلمية والرياضية بسجن تاجوراء. (بوابة الوسط)
الفعالية الختامية للتظاهرة الثقافية والعلمية والرياضية بسجن تاجوراء. (بوابة الوسط)
الفعالية الختامية للتظاهرة الثقافية والعلمية والرياضية بسجن تاجوراء. (بوابة الوسط)
الفعالية الختامية للتظاهرة الثقافية والعلمية والرياضية بسجن تاجوراء. (بوابة الوسط)
الفعالية الختامية للتظاهرة الثقافية والعلمية والرياضية بسجن تاجوراء. (بوابة الوسط)
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