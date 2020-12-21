باشاغا والجويلي يناقشان كيفية دعم مخرجات اللجنة العسكرية المشتركة «5+5»

لقاء باشاغا والجويلي. الاثنين 21 ديسمبر 2020. (وزارة الداخلية)

ناقش المفوض بوزارة الداخلية في حكومة الوفاق الوطني، فتحي باشاغا، خلال لقائه، اليوم الإثنين، آمر المنطقة العسكرية الغربية اللواء أسامة الجويلي، كيفية دعم مخرجات اللجنة العسكرية المشتركة «5+5».

وقالت وزارة الداخلية عبر صفحتها على «فيسبوك» إن لقاء باشاغا والجويلي جرى خلاله التباحث حول عدد من المواضيع العسكرية، فيما يخص الدعم العسكري والأمني والتعاون المشترك، وكذلك استعراض الوضعين السياسي والأمني داخل البلاد.

وأضافت الوزارة أن اللقاء جرى خلاله «أيضاً مناقشة مخرجات لجنة 5+5 وكيفية دعمها للوصول إلى نتائج إيجابية تخدم المصلحة الوطنية، بالإضافة إلى عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك».

آمر المنطقة العسكرية الغربية اللواء أسامة الجويلي خلال لقاء باشاغا. الاثنين 21 ديسمبر 2020. (وزارة الداخلية)

باشاغا خلال لقائه مع الجويلي. الاثنين 21 ديسمبر 2020. (وزارة الداخلية)