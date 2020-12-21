إصابة 4 أطباء بمركز بنغازي الطبي بفيروس «كورونا» للمرة الثانية

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 21 ديسمبر 2020, 04:45 مساء
مركز بنغازي الطبي. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن مركز بنغازي الطبي، اليوم الإثنين،  إصابة أربعة أطباء بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» للمرة الثانية خلال عملهم وتواجدهم ببرج الأمل بالمركز، متمنيا لهم الشفاء العاجل.

وقال المركز عبر صفحته على «فيسبوك» إن الأطباء الأربعة الذين أصيبوا بالفيروس للمرة الثانية منهم طبيبان عناية فائقة وطبيبان تغذية علاجية.

وأكد مركز بنغازي الطبي «التنسيق مع منظمة الصحة العالمية لغرض إرسال عينات الأطباء المصابين لمختبرات متقدمة للتأكد من وجود تحور جيني للفيروس».

- «بنغازي الطبي»: تسجيل 8 إصابات بـ«كورونا» خلال 3 أيام

وفي وقت سابق اليوم، أعلن مركز بنغازي الطبي تسجيل ثماني إصابات بفيروس «كورونا المستجد» خلال ثلاثة أيام، وذلك بين يومي الخميس إلى السبت الماضيين.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

مسؤول حكومي: روسيا أرسلت مئات الجنود ومعدات ثقيلة إلى جمهورية أفريقيا الوسطى
دولى
اجتماع طارئ للحكومة البريطانية وسط «توتر» بسبب سلالة «كورونا» الجديدة
دولى
(فيديو) ميلان يسجل أسرع هدف في تاريخ الدوري الإيطالي وسط غياب إبراهيموفيتش
رياضة عالمية
السعودية تعلق رحلات الطيران وتغلق حدودها بسبب السلالة الجديدة من «كورونا»
عربى
بيليه يهنئ ميسي برسالة مؤثرة بعد معادلته رقمه القياسي
رياضة عالمية
مقتل 5 عسكريين وخطف 35 مدنيا بهجومين «إرهابيين» في نيجيريا
دولى
«فرانس برس»: إنقاذ عشرات التلاميذ بعد عملية خطف جديدة شمال غرب نيجيريا
دولى
«النقل السريع»: تشغيل الرحلات من طرابلس إلى بنغازي وطبرق والقاهرة بداية من ...
ليبيا
الجدول الزمني لطرد المقاتلين الأجانب في مهب الريح
ليبيا
العكاري لـ«قناة الوسط»: انخفاض الأسعار وانتهاء السوق السوداء بعد 3 يناير
ليبيا
«ذي إيكونوميست»: ليبيا الثالثة بين 10 دول الأسرع نموا في العام 2021
ليبيا
كريستيانو يصالح نفسه ويهزم إبراهيموفيتش وليفاندوفسكي في مباراة واحدة
رياضة عالمية
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

إنجاز علمي يعيد البصر للمكفوفين