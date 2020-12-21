إصابة 4 أطباء بمركز بنغازي الطبي بفيروس «كورونا» للمرة الثانية

مركز بنغازي الطبي. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن مركز بنغازي الطبي، اليوم الإثنين، إصابة أربعة أطباء بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» للمرة الثانية خلال عملهم وتواجدهم ببرج الأمل بالمركز، متمنيا لهم الشفاء العاجل.

وقال المركز عبر صفحته على «فيسبوك» إن الأطباء الأربعة الذين أصيبوا بالفيروس للمرة الثانية منهم طبيبان عناية فائقة وطبيبان تغذية علاجية.

وأكد مركز بنغازي الطبي «التنسيق مع منظمة الصحة العالمية لغرض إرسال عينات الأطباء المصابين لمختبرات متقدمة للتأكد من وجود تحور جيني للفيروس».

- «بنغازي الطبي»: تسجيل 8 إصابات بـ«كورونا» خلال 3 أيام

وفي وقت سابق اليوم، أعلن مركز بنغازي الطبي تسجيل ثماني إصابات بفيروس «كورونا المستجد» خلال ثلاثة أيام، وذلك بين يومي الخميس إلى السبت الماضيين.