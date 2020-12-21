طرابلس الأعلى في إصابات «كورونا» الجديدة تليها زليتن ومصراتة

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 21 ديسمبر 2020, 12:59 مساء
عينة للكشف عن فيروس «كورونا المستجد»، (أرشيفية: الإنترنت)

سجل المركز الوطني لمكافحة الأمراض 640 إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد»، أمس الأحد، منها 270 إصابة في طرابلس.

وجاءت زليتن ثانيا 96 حالة، ثم مصراتة بـ80 حالة، و34 حالة في زوارة، و27 حالة في الماية، و17 حالة في جنزور، و12 حالة في الزاوية الغرب، وعشر حالات في كل من غريان والخمس، وسبع حالات في كل من باطن الجبل ويفرن والعجيلات، وست حالات في كل من صبراتة والبوانيس، حسب النشرة اليومية حول الوضع الوبائي الصادرة عن المركز، اليوم الإثنين.

إضافة إلى خمس حالات في كل من رقدالين وطبرق، وأربع حالات في كل من غدامس والقرة بوللي والمنشية الجميل وقصر الأخيار، وثلاث حالات في كل من قصر بن غشير وسبها وسوق الجمعة وسوق الجميل امسيحل، وحالتين في كل من الزهراء والشاطئ والحرابة والسبيعة والجميل والجفرة، وحالة واحدة في كل من ترهونة والزاوية الجنوب والعامرية وككلة.

وتماثل للشفاء 722 حالة، منها 531 حالة في طرابلس، و11 حالة في قصر بن غشير، و17 حالة في سبها، وعشر حالات في كل من صبراتة وغدامس، و34 حالة في مصراتة، و84 حالة في زليتن، و25 حالة في زوارة.

في حين توفي 16 مصابا، بينهم خمس حالات في طرابلس، وأربع حالات في زليتن، وحالتان في قصر الأخيار وزوارة، وحالة في كل من السائح والعجيلات وصبراتة.

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