وصول شحنة «كيروسين» إلى محطتي وقود في نالوت

شاب خلال تعبئته مادة الكيروسين في محطة وقود بنالوت، 20 ديسمبر 2020، (صفحة المجلس البلدي على فيسبك)

أعلنت لجنة إدارة أزمة الوقود والغاز ببلدية نالوت وصول شحنة من مادة «كيروسين» إلى محطة «421 نفط ليبيا» داخل المدينة، ومحطة «302 نفط ليبيا» في تكويت.

وأشارت اللجنة إلى أن نالوت ستستقبل شحنات أخرى في الأيام القليلة القادمة، حسب بيان على صفحة المجلس البلدي في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الأحد.

ويوم الجمعة الماضي، أعلنت شركة البريقة لتسويق النفط توفير 490 ألف لتر «كيروسين» للسكان في 17 بلدية، لغرض التدفئة، حيث تشهد هذه الأماكن موجة برودة شديدة.

وقدمت الشركة 20 ألف لتر لبلديات «الرياينة والقلعة وجادو ومزدة وفساتو وأبوغيلان والكميشات»، و30 ألف لتر لبلديات «تغرنة وغدامس وجادو والزنتان ووازن»، و40 ألف لتر لبلديات «العوينية والرياينة وتندميرة ويفرن وككلة».

سيارة شرطة متوقفة أمام محطة وقود في نالوت، 20 ديسمبر 2020، (صفحة المجلس البلدي على فيسبك)