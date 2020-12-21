تحرير مواطن خطف في منطقة الفلاح بطرابلس

المتورطون في خطف مواطن بمنطقة الفلاح بطرابلس، 20 ديسمبر 2020، (مديرية أمن طرابلس)

حررت الأجهزة الأمنية مواطنا خطف في منطقة الفلاح بالعاصمة طرابلس إضافة إلى ضبط الخاطفين.

وقبض أفراد مركز شرطة طريق المطار على التشكيل العصابي، بالتعاون مع مكتب تحريات أبوسليم، وذلك في ارتكاز أمني بالمنطقة، بعد الاشتباه في السيارة التي يستقلونها، حسب بيان مديرية أمن طرابلس على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الأحد.

واتضح أن الجناة خطفوا المواطن من منطقة أبونواس؛ لأجل ابتزازه ودفع فدية، حيث اقتادوه إلى منطقة الفلاح تحت تهديد السلاح.

وقال رئيس قسم التحقيقات بمركز شرطة طريق المطار الرائد حمزة الغلابي إن المتهمين قبض عليهم في أقل من ساعة من ارتكابهم جريمتهم، مضيفا أن الأمر يكشف مدى الحس الأمني الذي يتمتع به رجال الشرطة الذين وفقوا في إحباط تلك العملية.