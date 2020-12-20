المؤسسة الليبية للاستثمار تناقش إعداد موازنتها التقديرية للعام الجديد

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 20 ديسمبر 2020, 09:16 مساء
جانب من اجتماع المؤسسة الليبية العامة للاستثمار، الأحد، 20 ديسمبر 2020 (صفحة المؤسسة على فيسبوك).

ناقشت المؤسسة الليبية للاستثمار، اليوم الأحد، في اجتماع للإدارة التنفيذية، إعداد الموازنة التقديرية للمؤسسة عن العام 2021، تمهيداً لاستعراضها أمام مجلس الإدارة، بالإضافة إلى التقرير السنوي عن 2020.

الاجتماع الذي عقد برئاسة رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي د. علي محمود حسن، استعرض كذلك المستجدات المتعلقة بسير العمل، بحضور مدراء الإدارات والمشاريع، بحسب بيان نشرته صفحة المؤسسة على موقع «فيسبوك».

خطة زمنية
وبحث الحضور «آلية تنفيذ مخرجات التحول، حيث تم الاتفاق على خطة زمنية لتنفيذ هذه المخرجات عبر تكاثف جهود فريق العمل بالمؤسسة، سعياً للرفع من إمكانيات المؤسسة التشغيلية، وتعزيز مبادئ الحوكمة والإفصاح والمساءلة».

وأعلنت المؤسسة الليبية للاستثمار، نهاية سبتمبر الماضي، «إنجاز المرحلة الأولى من برنامج التحول بالشراكة مع شركة أوليفر وايمان الدولية، واستلمت كافة المخرجات المتمثله في هيكل تنظيمي جديد، وعدد من لوائح العمل وسياسات الاستثمار والمخاطر»، وفق البيان نفسه.

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