«داخلية الوفاق» تؤكد استعدادها لتأمين شحنات الوقود إلى المنطقة الجنوبية

اجتماع لجنة أزمة الوقود والغاز لمناقشة تأمين شحنات الوقود إلى المنطقة الجنوبية. (وزارة الداخلية)

أكدت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني، استعدادها لتأمين نقل شحنات الوقود إلى المنطقة الجنوبية من أجل التخفيف من معاناة سكان المنطقة التي تعاني من نقص وتوفير المحروقات بكافة أنواعها.

جاء تأكيد الوزارة خلال اجتماع عقد صباح اليوم الأحد، بمقر الإدارة العامة للدعم المركزي ضم رئيس لجنة متابعة أزمة الوقود والغاز ومدير الإدارة العامة للدعم المركزي، عميد محمد فتح الل، ومدير أمن بني وليد، عميد عبدالسلام الباقون، ومدير أمن مزدة، عقيد فتحي الحضيري وبحضور عقيد ميلود عطية مقرر الاجتماع.

وقالت وزارة الداخلية عبر صفحتها على «فيسبوك» إن الاجتماع يأتي تنفيذا لتعليمات المفوض بوزارة الداخلية، فتحي باشاغا بشأن ضرورة الإسراع في إيجاد الحلول الأمنية المناسبة فيما يخص تأمين تزويد بلديات المنطقة الجنوبية بالمحروقات بكافة أنواعها.

وأضافت الوزارة أن العميد محمد فتح الله أكد خلال الاجتماع حرص وزارة الداخلية على متابعة بعض المختنقات والعوائق المرتبطة بتزويد مناطق الجنوب الليبي بما تحتاجه من محروقات، مشيرا إلى أن التعليمات الصادرة بالخصوص تؤكد على أهمية الاسراع في وضع الحلول المناسبة لها حتى يتسنى للمواطنين بالمناطق الجنوبية الحصول عليها واستمرار عجلة حياة المواطنين بالشكل المأمول.

وأكد فتح الله «وجود رغبة صادقة لدى جهات الاختصاص بوزارة الداخلية في تأمين أية شحنات وقود قد ترسل لأهالي الجنوب»، موضحا أن دوريات الإدارة العامة للدعم المركزي «لن تدخر جهدا من أجل ذلك بالتعاون والتنسيق الكاملين مع كافة مديريات الأمن بتلك المناطق».

من جانبه، أكد مدير أمن بني وليد عميد عبدالسلام الباقون استعداد المديرية للتعاون في تأمين خط سير أية شحنات من الوقود قد ترسل لمناطق الجنوب عبر المدينة، والتزام منتسبيها من ضباط وضباط صف وأفراد بتنفيذ أية تعليمات قد تصدر لهم من وزارة الداخلية بالخصوص.

كما أكد مدير أمن مزدة، عقيد فتحي الحضيري أن المديرية ستبذل قصارى جهدها للتعاون التام مع الجهود المبذولة لحلحلة أية إشكاليات أو عوائق قد تعترض تزويد مناطق الجنوب الليبي بالوقود، معتبرا أن «هذا العمل هو عمل وطني بامتياز يتطلب تعاون التام لإنجاحه لينعكس ايجابا على أرض الواقع»، وفق وزارة الداخلية.

اجتماع لجنة أزمة الوقود والغاز لمناقشة تأمين شحنات الوقود إلى المنطقة الجنوبية. (وزارة الداخلية)

اجتماع لجنة أزمة الوقود والغاز لمناقشة تأمين شحنات الوقود إلى المنطقة الجنوبية. (وزارة الداخلية)