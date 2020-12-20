إعادة العمل بوحدات ضواغط الغاز في حقل الواحة النفطي

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 20 ديسمبر 2020, 03:12 مساء
حقل الواحة النفطي. (شركة الواحة)

أعلنت شركة الواحة للنفط اليوم الأحد إعادة عمل وحدات ضواغط الغاز بحقل الواحة خلال زمن قياسي بواسطة أياد ليبية.

وقالت الشركة في بيان إن الكوادر الفنية والهندسية بحقل الواحة تمكنت من إنجاز أعمال صيانة بمحطة «الدفة الجنوبية» بعد خروج مفاجئ لوحدات ضغط الغاز بالمحطة عن العمل، مشيرة إلى أن أعمال الصيانة استمرت لمدة ثلاثة أيام متواصلة حتى ساعات متأخرة من مساء أمس السبت.

وأضافت: «أسفرت الجهود المضاعفة والتضافر بين (أقسام الإنتاج والميكانيكا والآلات الدقيقة والكهرباء) بالحقل عن عودة جميع وحدات ضغط الغاز للعمل مجددا والتغلب على العراقيل الفنية».

ونبهت الشركة بأن أهمية هذه الضواغط تعود إلى أنها «تسهم في توفير الغاز اللازم لتشغيل الكهرباء، والذي يسهم في تشغيل الآبار ومعالجة مشاكل نقص الطاقة الكهربائية اللازمة للإيفاء بمعدلات الإنتاج».

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