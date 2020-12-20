الدولار يتراجع أمام الدينار في السوق الموازية

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 20 ديسمبر 2020, 01:09 مساء

انخفض سعر صرف الدولار أمام الدينار في السوق الموازية، اليوم الأحد، قبل نحو أسبوعين من بدء تطبيق سعر صرف موحد والمقدر بـ4.48 دينار للدولار.

وسجلت العملة الأميركية 5.64 دينار في تعاملات ظهر اليوم الأحد، بعد أن أغلقت السوق على 5.75 دينار في ختام تعاملات أمس السبت.

كما تراجع سعر صرف اليورو إلى 6.90 من 7.05 دينار، والجنيه الاسترليني إلى 7.51 دينار من 7.81 دينار، حسب تجار وصفحات معنية بالسوق على مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي الوقت ذاته، تراجع سعر سعر الليرة التركية إلى 0.74 دينار من 0.77 دينار، والدينار التونسي إلى 2.10 من 2.17 دينار ليبي.

وكان مجلس إدارة المصرف المركزي قرر الأربعاء الماضي توحيد سعر صرف الدينار الليبي، ليصبح سعره مقابل حقوق السحب الخاصة 0.1555، أي ما يعادل الدولار 4.48 دينار، ابتداء من 3 يناير المقبل؛ على أن يسري هذا السعر على جميع أغراض واستعمالات النقد الأجنبي الحكومية والتجارية والشخصية.

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