«ذي إيكونوميست»: ليبيا الثالثة بين 10 دول الأسرع نمواً في العام 2021

منشآت نفطية بحقل الشرارة. (أرشيفية: الإنترنت)

من المرجح أن تصبح ليبيا من بين الدول العشر الأسرع نموا في العالم في العام 2021، بنسبة نمو في الناتج المحلي الإجمالي قد تصل إلى 20.9% بدعم من تعافي إنتاج النفط والغاز، حسب مجلة «ذي إيكونوميست» البريطانية.



وترى المجلة في دليلها التحليلي لـ«توقعات النمو في العام المقبل» أن معدل النمو المرتفع بليبيا يعكس تعافيا متواضعا من كارثة الحرب، إذ تأتي الثالثة بعد ماكاو، وهي جزيرة متمتعة بالحكم الذاتي واقعة على الساحل الجنوبي للصين كأكثر الدول نموا في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 35%، تليها غيانا في المرتبة الثانية، وهو البلد الواقع في أميركا الجنوبية بمعدل نمو متوقع يبلغ 23%.



أما الدول الأخرى المدرجة بعد ليبيا فكانت على الترتيب جزر فيرجن البريطانية وسانت مارتن الهولندية وبيرو وألبانيا وأنتيغوا وبربودا البريطانية وجزر المالديف وسانت لوسيا. ووصف التقرير معدلات نموها بأنها «مذهلة» لكنه قال إنها «لا تمثل سوى انتعاش جزئي» من تأثير جائحة فيروس كورونا.