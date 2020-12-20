الغرفة الأمنية ببنغازي: جواز استعمال السلاح ضد كل من يعبث بأمن المدينة

جانب من اجتماع الغرفة الأمنية ببنغازي. (المركز الإعلامي لرئاسة الأركان العامة للقوات المسلحة الليبية

أكد اجتماع للغرفة الأمنية بنغازي، السبت، على «جواز استعمال القوة والسلاح مع كل من تسول له نفسه العبث بأمن المدينة أو كل من استعمل السلاح ضد المؤسسة الأمنية والمؤسسة العسكرية».



وعقدت الغرفة اجتماعها العادي، السبت، بمقر رئاسة الأركان العامة بالرجمة برئاسة الفريق عبدالرازق الناظوري وبحضور عضو الغرفة، وزير الداخلية بالحكومة الموقتة إبراهيم بوشناف.



وانتهى الاجتماع إلى «التأكيد على إعادة النظر في عمل الغرفة الامنية للرفع من مستوى الاداء بالشكل الذي يتطلع إليه أغلب سكان مدينة بنغازي، وكذلك التأكيد على جواز استعمال القوة واستعمال السلاح مع كل من تسول له نفسه العبث بأمن المدينة أو كل من استعمل السلاح ضد المؤسسة الأمنية والمؤسسة العسكرية»، حسب صفحة المركز الإعلامي لرئاسة الأركان العامة للقوات المسلحة الليبية.

كما أكد الاجتماع على «التعاون والتنسيق بين مشرفي الخطط الفرعية للغرفة الأمنية من أجل تحقيق المهام المكلفين بها في اسرع وقت وبأقل الخسائر».