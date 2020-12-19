افتتاح السوق الشعبي زوارة في مبنى مجهز لبيع الخضراوات والفواكه

افتتاح السوق الشعبي ببلدية زوارة, 19 ديسمبر 2020. (بلدية زوارة)

أعلنت بلدية زوارة، عن افتتاح السوق الشعبي المخصص لبيع الخضراوات والفواكه، داخل مبنى مجهز تم تخصيصه لهذا الغرض.

وأوضح مدير السوق والمستثمر المكلف من نادي الجزيرة المالك للمبنى، مازيغ أبوالسعود، أن العمل قائم على توطين بيع التجزئة للخضار بالمدينة عن طريق التعامل مع المزارعين بشكل مباشر، لضمان جودة المنتجات والحفاظ على أسعار ثابتة ومنافسة تنال رضى المواطنين، وفق بيان للمركز الإعلامي زوارة اليوم.

وأشار مدير السوق إلى أن الخطة تستهدف فتح سوق للحوم والأسماك بأسعار موحدة ومحال للمواد الغذائية، يتم فيها التعامل مع الموردين بشكل مباشر، ما يوفر 100 فرصة عمل مباشرة، و100 فرصة غير مباشرة.

يذكر أن السوق الشعبي تم بناؤه من قبل المجلس البلدي السابق (2014-2019)، وتسليمه لإدارة نادي الجزيرة الرياضي كجزء من الدعم.

افتتاح السوق الشعبي ببلدية زوارة, 19 ديسمبر 2020. (بلدية زوارة)

افتتاح السوق الشعبي ببلدية زوارة, 19 ديسمبر 2020. (بلدية زوارة)