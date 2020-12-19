بدء صيانة المرحلة الأولى لمحطة تحلية زوارة بعد وصول «الغلّيات»

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 19 ديسمبر 2020, 08:38 مساء
وصول «الغلّيات» لبدء صيانة المرحلة الأولى لمحطة تحلية زوارة, 19 ديسمبر 2020. (بلدية زوارة)

أعلنت بلدية زوارة، عن بدء أعمال الصيانة للمرحلة الأولى لمحطة تحلية زوارة بعد وصول «الغلّيات» إلى موقع المحطة.

وتحدث مدير المحطة م. زيدان قرقب، عن تأخر وصول الغلّيات، مؤكدا أنها الجزء الرئيسي في عملية التحلية، وذلك بسبب التأخر في التعاقد والتغيير في الإجراءات المالية، موضحا أن عملية الصيانة يتم فيها استبدال الغلّيات وإجراء صيانة كاملة للقطع الملاحقة لها، ما يستوجب الكثير من الجهد لدخول الوحدة حيز التشغيل، بحسب بيان للبلدية اليوم.

وتوقع قرقب، أن تصل الإنتاجية في حال تشغيل المرحلتين إلى 70 ألف لتر يومياً.

وتوجه قرقب بالشكر لكل الجهات والمؤسسات المدنية والأمنية وبعض الشخصيات، التي مدت يد العون لإتمام كافة الإجراءات من التعاقد وانتهاءً بعملية النقل والوصول.

وتتكون محطة التحلية زوارة من مرحلتين تنتج كل مرحلة ما يقدر بـ40 ألف لتر يومياً، فيما أدى الانقطاع المتكرر للكهرباء وغياب الصيانة إلى خروج المرحلة الأولى عن العمل منذ سنة 2014.

وصول «الغلّيات» لبدء صيانة المرحلة الأولى لمحطة تحلية زوارة, 19 ديسمبر 2020. (بلدية زوارة)
وصول «الغلّيات» لبدء صيانة المرحلة الأولى لمحطة تحلية زوارة, 19 ديسمبر 2020. (بلدية زوارة)
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