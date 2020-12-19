«الأرصاد» يحذر من رياح نشطة على الساحل من زوارة إلى طرابلس

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح جنوبية شرقية نشطة على الساحل الممتد من زوارة إلى طرابلس تصل سرعتها إلى 25 عقدة.



وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز أن السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا مع سقوط أمطار خفيفة ومتفرقة على الساحل الممتد من زوارة إلى مصراتة، فيما تكون مغطاة جزئيا بالسحب التي تتكاثر أحيانا على الساحل الممتد من الخليج إلى طبرق.



الساحل من رأس اجدير إلى سرت:

- السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا مع سقوط أمطار خفيفة ومتفرقة على الساحل الممتد من زوارة إلى مصراتة.

- الرياح جنوبية شرقية سرعتها بين 10 و20 عقدة، وتصل إلى 25 عقدة على الساحل الممتد من زوارة إلى طرابلس.

- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و1.50 متر، ويصل اليوم إلى 1.75 متر على ساحل زوارة وطرابلس.

- البحر خفيف الموج ويكون قليل الاضطراب على زوارة وطرابلس.

- درجة حرارة سطح البحر تتراوح بين 17و 19 درجة مئوية.

- الرؤية جيدة، وتكون متوسطة على ساحل زوارة وطرابلس؛ بسبب سرعة الرياح وارتفاع الموج.



الساحل من الخليج إلى طبرق:

- السماء مغطاة جزئيا بالسحب تتكاثر أحيانا.

- الرياح جنوبية شرقية على طول الساحل، بينما تكون اليوم متغيرة الاتجاه إلى شرقية على الساحل الممتد من شحات إلى طبرق، تتراوح سرعتها بين 05 و15 عقدة.

- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و1.00 متر.

- البحر هادئ إلى خفيف الموج.

- درجة حرارة سطح البحر تتراوح بين 18 و19 درجة مئوية.