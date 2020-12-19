«الأرصاد» يحذر من رياح نشطة على الساحل من زوارة إلى طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 19 ديسمبر 2020, 12:57 مساء

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح جنوبية شرقية نشطة على الساحل الممتد من زوارة إلى طرابلس تصل سرعتها إلى 25 عقدة.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز أن السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا مع سقوط أمطار خفيفة ومتفرقة على الساحل الممتد من زوارة إلى مصراتة، فيما تكون مغطاة جزئيا بالسحب التي تتكاثر أحيانا على الساحل الممتد من الخليج إلى طبرق.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت:
- السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا مع سقوط أمطار خفيفة ومتفرقة على الساحل الممتد من زوارة إلى مصراتة.
- الرياح جنوبية شرقية سرعتها بين 10 و20 عقدة، وتصل إلى 25 عقدة على الساحل الممتد من زوارة إلى طرابلس.
- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و1.50 متر، ويصل اليوم إلى 1.75 متر على ساحل زوارة وطرابلس.
- البحر خفيف الموج ويكون قليل الاضطراب على زوارة وطرابلس.
- درجة حرارة سطح البحر تتراوح بين 17و 19 درجة مئوية.
- الرؤية جيدة، وتكون متوسطة على ساحل زوارة وطرابلس؛ بسبب سرعة الرياح وارتفاع الموج.

الساحل من الخليج إلى طبرق:
- السماء مغطاة جزئيا بالسحب تتكاثر أحيانا.
- الرياح جنوبية شرقية على طول الساحل، بينما تكون اليوم متغيرة الاتجاه إلى شرقية على الساحل الممتد من شحات إلى طبرق، تتراوح سرعتها بين 05 و15 عقدة.
- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و1.00 متر.
- البحر هادئ إلى خفيف الموج.
- درجة حرارة سطح البحر تتراوح بين 18 و19 درجة مئوية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ضوء أخضر أميركي للقاح «موديرنا» المضاد لـ«كورونا»
دولى
قائمة ضحايا الهجوم الإلكتروني تطال 7 دول إلى جانب الولايات المتحدة
دولى
دراسة: «كورونا» مميت أكثر بثلاثة أضعاف من الإنفلونزا
دولى
الأهلي بنغازي يتحدى الترجي التونسي في دوري أبطال أفريقيا
رياضة محلية
جريدة «الوسط»: ماذا لو فشلت خطة ستيفاني؟ سؤال يقلق الليبيين
ليبيا
البرغثي يطالب «الرئاسي» بتنفيذ الحكم القضائي وإعادته وزيرا للدفاع
ليبيا
عقيلة صالح يصل غينيا ويطلب مساعدة كوندي لحل الأزمة الليبية
ليبيا
معضلة التمويل.. كيف يمكن دعم المشروعات الريادية في ليبيا؟
اقتصاد
العدد 265 من جريدة «الوسط»: مصير خطة ستيفاني.. وتداعيات توحيد سعر الصرف
ليبيا
«يونسكو» تستثني ليبيا في تصنيف «الكسكسي» ضمن التراث الثقافي غير المادي
ليبيا
«وول ستريت جورنال»: مساعٍ أميركية لمحاكمة صانع متفجرات «لوكيربي» الموجود في ...
ليبيا
«المركزي» يوحد سعر العملة الليبية بـ4.48 للدولار ابتداء من 3 يناير
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

«لمة خوت».. إعادة اكتشاف سحر الصحراء الليبية