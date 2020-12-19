الأرصاد: احتمال سقوط أمطار متفرقة.. والطقس يميل للاعتدال

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 19 ديسمبر 2020, 10:57 صباحا

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تستمر الرياح نشطة نسبيا، اليوم السبت، على بعض مناطق الغرب خاصة الشمال الغربي مع تكاثر السحب من حين لآخر.

وأظهرت النشرة الجوية الصادرة عن المركز أن هناك احتمالية لسقوط أمطار متفرقة، موضحة أن الطقس يميل للاعتدال على أغلب المناطق.

رأس اجدير حتى سرت- سهل الجفارة - جبل نفوسة:
الطقس: تتكاثر السحب اليوم على بعض المناطق مع احتمال سقوط أمطار خفيفة ومتفرقة، ومن المتوقع أن تكون فرصة سقوط الأمطار أفضل على بعض المناطق بداية من يوم الإثنين.
الرياح: جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا على بعض المناطق ما قد يتسبب في إثارة الأتربة والغبار، تتحول مساء غدا إلى جنوبية غربية فشمالية غربية.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 19 و22 درجة مئوية ولا تتجاوز 17 درجة على المرتفعات الجبلية وتسجل انخفاضا تدريجيا بداية من مساء الغد.

الخليج- سهل بنغازي حتى امساعد- الواحات– مرادة:
الطقس: السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا، واحتمال تكون ضباب على بعض مناطق الجبل الأخضر.  
الرياح: جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 19 و22 درجة مئوية، ولا تتجاوز 17 درجة على المرتفعات الجبلية.

الجفرة- سبها- غـات- غدامس- الحمادة:
الطقس: تتكاثر السحب أحيانا يوم الإثنين على أقصى الجنوب الغربي مع احتمال سقوط أمطار متفرقة.
الرياح: جنوبية شرقية إلى متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 20 و22 درجة، وتصل اليوم على غات إلى 30 درجة، وتنخفض يوم الغد.

الكفرة- السرير- تازربو:
الطقس: السماء صافية إلى قليلة السحب.
الرياح: شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 20 و22 درجة مئوية.

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