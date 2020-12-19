تسجيل إصابة جديدة وحالتي شفاء من «كورونا» في طبرق

مدينة طبرق. (أرشيفية الإنترنت)

أعلنت اللجنه الاستشارية الطبية طبرق في وقت متأخر الجمعة، تسجيل حالة إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد»، إضافة إلى حالتي شفاء من الوباء الذي ظهر في ليبيا مارس الماضي.

وحسب البيان رقم «89» المنشور على صفحتها بموقع «فيسبوك»، قالت اللجنة إن هذه النتائج جاءت بعد سحب عدد من العينات، وذلك دون أن تعلن عددها بالتحديد.

- تسجيل إصابة جديدة بـ«كورونا» في طبرق

والخميس، أحصت اللجنة الاستشارية الطبية طبرق إصابة واحدة بفيروس «كورونا المستجد»، وبذلك شهد منحنى الإصابة بالبلدية تراجعا كبيرا، إذ كان يتجه في مسار تصاعدي اليومين الماضيين، إذ سجلت ست حالات يوم الإثنين، وبعدها ثماني حالات يوم الثلاثاء.