تحديث جديد حول الوضع الوبائي في الكفرة

مركز عزل صحي في العاصمة طرابلس، (أرشيفية: الإنترنت)

أصدرت اللجنة الاستشارية الطبية العليا لمكافحة وباء «كورونا» فرع الكفرة تحديثا جديدا بشأن الوضع الوبائي الخاص بفيروس «كورونا المستجد» في المدينة.

وحسب التحديث المنشور على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» لم تتسلم اللجنة نتائج أي عينات جديدة من المركز الوطني لمكافحة الأمراض، ليبقى الوضع الوبائي في المدينة على ما هو عليه.

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وبهذا الإعلان، تستقر حصيلة إصابات فيروس «كورونا المستجد» عند 317 حالة بينها 13 حالة نشطة، و262 حالة شفاء، فيما توفي 42 شخصا جراء الوباء الذي ظهر في ليبيا مارس الماضي.

وحتى الخميس، وصل إجمالي إصابات الفيروس في عموم ليبيا إلى 93 ألفا و772 حالة، منها 28 ألفا و540 حالة نشطة، و63 ألفا و886 متعافيا، بينما توفي 1346 آخرون منذ بدء انتشار الوباء في البلاد.