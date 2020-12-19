بوشناف يستثني أبناء الليبيات المتزوجات بأجانب من إجراءات الحصر الأمني والمعلوماتي

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 19 ديسمبر 2020, 01:50 صباحا
وزير الداخلية بالحكومة الموقتة، المستشار إبراهيم بوشناف. (صفحة الوزارة على فيسبوك)

استثنى وزير الداخلية بالحكومة الموقتة، المستشار إبراهيم بوشناف، «أبناء الليبيات المتزوجات بأجانب من إجراءات الحصر المفروضة على العرب والأجانب» وفق تعليمات أصدرها إلى لجنة الحصر الأمني والمعلوماتي للعرب والأجانب المقيمين في ليبيا، بحسب ما نشرته وزارة الداخلية بالحكومة الموقتة عبر صفحتها على «فيسبوك».

وقال بوشناف في تعليماته الموجهة للجنة التي تشرف عليها الإدارة العامة للبحث الجنائي بوزارة الداخلية بالحكومة الموقتة «إن هذا الاستثناء لا يعدّ مكسباً للجنسية الليبية لأبناء الليبيات المتزوجات بأجانب، ولا ساحباً لها منهم».

ونوهت وزارة الداخلية بالحكومة الموقتة إلى أن لجنة الحصر الأمني والمعلوماتي للعرب والأجانب المقيمين في ليبيا باشرت أعمالها منذ أيام في مقرها الرئيس بمنطقة الصابري في مدينة بنغازي، وفروعها بمختلف المدن والمناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة الموقتة.

وأوضحت الوزارة أن اللجنة «تهدف لمعرفة عدد الوافدين إلى ليبيا، وجنسياتهم، وطريقة دخولهم إلى البلد، والغرض من دخولهم إلى الأراضي الليبية، إضافة إلى الكشف الصحي عليهم بمعرفة الغرفة، مع تحديد مكان إقامتهم وكيفية حصولهم على الإقامة».

وأضافت أن هذا «الإجراء يستهدف كل وافد سواء أكانت لديه إقامة أم لا، وإن كان دخل بشكل قانوني أو متسللا، إضافة إلى مهنته ومقر إقامته وذلك لحصر كافة الوافدين أمنيا وجنائيا بما يعود على الأمن الوطني بالنفع».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

فرق الدوري الإنكليزي الممتاز تدخل فترة المباريات المضغوطة
رياضة عالمية
مايك بنس يتلقى لقاح «كورونا» في بث مباشر
دولى
دراسة: «كورونا» مميت أكثر بثلاثة أضعاف من الإنفلونزا
دولى
جريدة «الوسط»: ماذا لو فشلت خطة ستيفاني؟ سؤال يقلق الليبيين
ليبيا
البرغثي يطالب «الرئاسي» بتنفيذ الحكم القضائي وإعادته وزيرا للدفاع
ليبيا
عقيلة صالح يصل غينيا ويطلب مساعدة كوندي لحل الأزمة الليبية
ليبيا
معضلة التمويل.. كيف يمكن دعم المشروعات الريادية في ليبيا؟
اقتصاد
العدد 265 من جريدة «الوسط»: مصير خطة ستيفاني.. وتداعيات توحيد سعر الصرف
ليبيا
«يونسكو» تستثني ليبيا في تصنيف «الكسكسي» ضمن التراث الثقافي غير المادي
ليبيا
«وول ستريت جورنال»: مساعٍ أميركية لمحاكمة صانع متفجرات «لوكيربي» الموجود في ...
ليبيا
«المركزي» يوحد سعر العملة الليبية بـ4.48 للدولار ابتداء من 3 يناير
ليبيا
بعد مشاجرة على فتاة.. يقتل شقيقه ويدعي أنه انتحر
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

الدول الفقيرة تتسلم أولى لقاحات «كورونا» في الربع الأول من 2021