الأمم المتحدة و«صحة الوفاق» يطلقان مبادرة «التطبيب عن بعد»

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 18 ديسمبر 2020, 03:13 مساء
مؤتمر صحفي حول «التطبيب عن بعد», 18 ديسمبر 2020. (صحة الوفاق)

أطلق برنامج الأمم المتحدة الإنمائي «UNDP Libya»، مبادرة «التطبيب عن بعد» بالتعاون مع وزارة الصحة بحكومة الوفاق، ومشروع سبيتار.

ونظمت وزارة الصحة مؤتمرا صحفيا، اليوم الجمعة، بعنوان «التطبيب عن بعد في ليبيا»، بتنسيق مع مكتب التعاون الدولي بالوزارة.

وتحدث المؤتمر الصحفي عن إمكانية التطبيب عن بعد، في ظل الظروف الحالية التي سببتها جائحة كورونا، بحسب بيان للوزارة اليوم.

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وأوضحت الوزارة أن التطبيب عن بعد يتم عبر استخدام التكنولوجيا لربط المرضى مع الأطباء، دون الحاجة لتواجد كليهما في نفس المكان، وذلك عن طريق تبادل المعلومات الطبية إلكترونيًا وبشكل مباشر.

وتم خلال المؤتمر التنويه على أهمية التطبيب عن بُعد، وقدرته على تخفيف عبء السفر والتنقل، خاصة للأشخاص الذين يعانون من الأمراض المزمنة وكبار السن الذين يحتاجون لمراقبة صحية بشكل منتظم.

كما تم خلال المؤتمر تجربة الاستشارة الطبية عن بُعد عبر منصة سبيتار، لتقييم المنصة بمصداقية وقياس مدى فاعليتها.

حضر المؤتمر الصحفي كل من الدكتور خليفة البكوش، رئيس اللجنة العلمية الاستشارية لمكافحة فيروس كورونا المستجد، والدكتور المهدي ورضمي وزير العمل والتأهيل، ونائب رئيس البعثة بسفارة اليابان في ليبيا، تيروياسو سوميا، والرئيس التنفيذي ومدير العمليات لشركة سبيتار في ليبيا، والدكتور أحمد الفيتوري، ومدير مكتب التعاون الدولي لوزارة الصحة، الدكتور خالد بن عطية، ونائبة الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ليبيا، وغوزدي أفينش، والمدير الإقليمي (RBAS) مقر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، سارة بول.

مؤتمر صحفي حول «التطبيب عن بعد», 18 ديسمبر 2020. (صحة الوفاق)
مؤتمر صحفي حول «التطبيب عن بعد», 18 ديسمبر 2020. (صحة الوفاق)
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