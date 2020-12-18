جلسة حوارية في سرت حول مواجهة خطاب الكراهية

أحد ميادين مدينة سرت، (أرشيفية: الإنترنت)

استضافت مدينة سرت الجلسة الحوارية الثالثة الأخيرة ضمن المبادرة الإعلامية التوعوية «خطاب الكراهية وآليات المواجهة»، التي ترعاها منظمة مسَارات للسلام والتنمية بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان في ليبيا.

وقال مدير إدارة الإعلام ببلدية سرت محمد الأميل إن الجلسة شهدت حضور عدد من المحامين والحقوقين وأساتذة بقسم الإعلام والقانون في جامعة سرت وإعلاميين ونشطاء.

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وخلصت الجلسة إلى جملة من مقترحات لتجنب خطاب الكراهية، التي ستنشر في دليل خاص نهاية الشهر الجاري، كما أكد المشاركون ضرورة استمرار مثل هذه الحوارات وورش العمل من أجل نبذ هذا الخطاب.