«مكافحة الأمراض»: 489 إصابة جديدة بـ«كورونا» و9 حالات وفاة

عينة للكشف عن فيروس «كورونا المستجد»، (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 489 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، أمس الخميس.

وتماثل للشفاء 655 مصابا، بينما توفى 9 آخرون، حسب بيان المركز على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الجمعة.

استلم المركز 3770 عينة موزعة كالتالي: المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس 1504 عينات، ومختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية 1350 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني مصراتة 242 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني سبها 42 عينة.

إضافة إلى مختبر فرع المركز الوطني غريان 79 عينة ومختبر المركز الوطني للصحة الحيوانية 238 عينة، ومختبر مستشفى الكويفية للأمراض الصدرية والدرن 65 عينة، ومختبر بلدية سوق الجمعة 188 عينة، ومختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية فرع الزنتان 55 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني تازربو 7 عينات.

وبذلك وصل إجمالي الإصابات بالفيروس في ليبيا إلى 93 ألفا و772 حالة، منها 28 ألفا و540 نشطة، و63 ألفا و886 متعافى، بينما توفى 1346 آخرون منذ بدء انتشار الوباء في البلاد مارس الماضي.