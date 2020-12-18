أحوال الطقس اليوم: رياح نشطة غربا واستقرار الأجواء في المناطق الشرقية

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 18 ديسمبر 2020, 09:49 صباحا
طقس مشمس، (تعبيرية: بوابة الوسط)

تتأثر مناطق غرب ليبيا برياح نشطة أحيانا، في حين يكون الطقس مستقرا نسبيا على المناطق الشرقية.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الجمعة، تراوح درجات الحرارة القصوى بين 15 و26 درجة مئوية.

رأس أجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة
السماء قليلة السحب، والرياح جنوبية شرقية، معتدلة إلى نشطة السرعة على بعض المناطق، ما يتسبب في إثارة الأتربة والغبار، بينما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 18 و22 درجة مئوية، ولا تتجاوز 17 درجة مئوية على المرتفعات الجبلية.

الخليج - سهل بنغازي حتى أمساعد - الواحات - مراده
السماء قليلة السحب، تتكاثر أحيانا اليوم على مناطق الجبل الأخضر وأقصى الساحل الشرقي، والرياح شمالية شرقية إلى شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، بينما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 15 و21 درجة مئوية.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة
السماء قليلة السحب، تتكاثر الليلة على غدامس مع احتمال سقوط أمطار خفيفة، والرياح جنوبية شرقية، معتدلة السرعة، تنشط أحيانا خصوصا على غدامس والحمادة متسببة في إثارة الأتربة والرمال، بينما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 20 و24 درجة مئوية، وتصل إلى 26 درجة مئوية على غات.

الكفرة - السرير - تازربو
السماء صافية، تظهر بها بعض السحب العالية اليوم، والرياح شرقية، سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة، في حين تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 19 و22 درجة مئوية.

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