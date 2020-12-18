العثور على حاوية سقطت في حوض ميناء طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 18 ديسمبر 2020, 09:28 صباحا
حاوية سقطت في ساحة ميناء طرابلس بسبب عاصفة قوية، 27 أكتوبر 2020. (مصلحة الموانئ)

أعلنت الشركة الليبية للموانئ العثور على حاوية سقطت في حوض ميناء طرابلس البحري؛ بسبب عاصفة وقعت نهاية شهر أكتوبر الماضي.

وكلف زورق المسح البحري «الإرادة 4»، التابع للشركة، بالبحث عن الحاوية، لما يتوفر به من أجهزة ومعدات حديثة في مجال المسح البحري، حسب بيان الشركة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الخميس.

وأظهرت خرائط المسح الإلكترونية موقع الحاوية، حيث اتخذت الإجراءات اللازمه لانتشالها.

وفي 27 أكتوبر الماضي، ضربت عاصفة مفجائة، عددا من أحياء العاصمة طرابلس مصحوبة بالأمطار؛ ما تسبب باقتلاع أشجار النخيل وسقوطها على الطرق العامة وإلحاق أضرار بممتلكات عدد من المواطنين الخاصة.

وتسببت العاصفة في سقوط حاويات بساحات الميناء، وكذلك في حوض الميناء أثناء عملية الشحن، إضافة إلى تقطع حبال ربط عديد السفن الراسية بالميناء.

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