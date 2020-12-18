مصراتة تسجل 47 إصابة جديدة بـ«كورونا» وحالتي وفاة

مقر مركز عزل في مصراتة، (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت اللجنة العليا لإدارة الأزمة والاستجابة لمجابهة جائحة «كورونا» في مصراتة اكتشاف 47 إصابة جديدة بالفيروس بالبلدية أمس الخميس.

وتماثل للشفاء 29 حالة، بينما توفى مصابان، حسب تحديث الوضع الوبائي داخل مصراتة، المنشور على صفحة اللجنة بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وبلغت الحصيلة الإجمالية لإصابات الفيروس في مصراتة 7839 حالة، بينها 1221 نشطة، و6367 متعافى، فيما توفي 251 آخرون.

وسجلت ليبيا 706 إصابات جديدة بالوباء، منها 81 حالة في مصراتة، حسب آخر إحصائية صادرة للمركز الوطني لمكافحة الأمراض عن يوم الأربعاء الماضي.